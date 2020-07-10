НБУ змінив вимоги до реєстрації платіжних систем

"Національний банк України оновив вимоги до реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури", - вказали у регуляторі і розповіли, що змінилося:



Регулятор спростив вимоги до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти. Не потрібно буде відображати у правилах платіжних систем положення, пов’язані з фінансовим моніторингом та деякими питаннями оверсайта платіжних систем.



Передбачено подання інформаційних довідок у вигляді опитувальника для реєстрації учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, а також деталізовано вимоги регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент.



Уточнено вимоги до документів, які подаються до Нацбанку з метою реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент.



"Водночас документи, які вже узгоджені Національним банком на момент набрання чинності змін, не потребують доопрацювання відповідно до цих змін. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають врахувати нові вимоги до документів під час внесення до них чергових змін", - вказали у НБУ.

Відповідні зміни набирають чинності з 11 липня 2020 року.

Нагадаємо, торік у НБУ планували змінити підхід до реєстрації платіжних систем.