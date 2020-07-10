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НБУ изменил требования к регистрации платежных систем

НБУ изменил требования к регистрации платежных систем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Национальный банк Украины обновил требования к регистрации участников платежного рынка, а именно - платежных систем. О нововведениях сообщили в пресс-служба НБУ, передает УНН.

"Национальный банк Украины обновил требования к регистрации платежных систем, участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - указали в регуляторе и рассказали, что изменилось:

  • Регулятор упростил требования к правилам платежных систем, платежными организациями которых являются резиденты. Не нужно будет отражать в правилах платежных систем положения, связанные с финансовым мониторингом и некоторыми вопросами оверсайта платежных систем.
  • Предусмотрено предоставление информационных справок в виде опросника для регистрации участников платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры, а также детализированы требования регулятора по регистрации косвенного участника платежной системы, платежной организацией которой является резидент.
  • Уточнены требования к документам, которые подаются в Нацбанк с целью регистрации международной платежной системы, платежной организацией которой является нерезидент.

"Вместе с тем документы, которые уже согласованы Национальным банком на момент вступления в силу изменений, не требуют доработки в соответствии с этими изменениями. Платежные организации платежных систем, участники платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры должны учесть новые требования к документам при внесении в них очередных изменений", - указали в НБУ.

Соответствующие изменения вступают в силу с 11 июля 2020 года.

Напомним, в прошлом году в НБУ планировали изменить подход к регистрации платежных систем.

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