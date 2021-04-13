Названо головного арбітра матчу між “Динамо” та “Шахтарем”

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2020/2021. Про це інформує УНН з посиланням на УАФ.

Що відомо

Центральну зустріч туру “Динамо” і “Шахтаря” обслуговуватиме 39-річна харків’янка Катерина Монзуль.

Деталі

З початку поточного сезону Монзуль працювала на 11-ти матчах Української Прем’єр-ліги, в яких продемонструвала 46 попереджень (в середньому — 4,2 за гру) і 6 разів видаляла футболістів з поля.

У тому числі арбітр обслуговувала три матчі за участю київського “Динамо”: в 5-му турі проти “Зорі” (1:1, 3 жовті картки), в 9-му турі проти “Шахтаря” (0:3, 5 жовтих карток , вилучений Сергій Сидорчук), а також в 17-му турі проти “Миная” (3:0, 3 жовтих карток, 1 червона).

Нагадаємо

“Українське класичне” відбудеться на НСК “Олімпійський” 17 квітня, і розпочнеться о 19:30.

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