НАЗК знайшло ознаки криміналу у декларації нардепа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції повідомило про наявність ознак кримінального правопорушення у деклараціях трьох посадовців та народного депутата України Євгенія Гєллєра. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами повних перевірок декларацій чотирьох посадовців виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією — умисного декларування недостовірної інформації. Обґрунтовані висновки щодо цього направлені до НАБУ, ГПУ та Нацполіції”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК затвердило декларацію Трубарова і Гєллєра
Задекларували недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб:
-
- народний депутат України Гєллєр Євгеній Борисович,
-
- перший заступник начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Білецький Олег Ігорович,
-
- завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Прийма Ігор Михайлович,
-
- директор Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Рафальський Олег Олексійович.
-
Євгеній Гєллєр у декларації за 2017 рік не вказав вартість на дату набуття придбаної нерухомості: житлового будинку та квартири. Загальна сума недостовірних відомостей, встановлених під час перевірки декларації депутата — 2 мільйона 452 тисяч грн. Про це Національне агентство повідомило НАБУ, направивши відповідний обґрунтований висновок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НАБУ розповіли, коли за корупційні справи почнуть саджати
Олег Білецький, подаючи декларацію за 2016 рік, також не вказав вартість на дату набуття придбаних будинку та земельних ділянок, на яких він розташований. Загалом у декларації посадовця встановлено недостовірні відомості на суму 544 тисяч 600 грн. Обґрунтований висновок буде направлено до Генеральної прокуратури.
Ігор Прийма у деклараціях за 2015-2017 роки не задекларував фінансове зобов’язання за договором позики, які на кінець звітних періодів становили 319 тисяч доларів США, та сплачені протягом 2015 року відсотки за таким зобов’язанням.
Також посадовець не задекларував дохід дружини у вигляді соціальних та страхових виплат, недостовірно вказав інформацію щодо розміщених коштів на рахунках подружжя в банках, відсотки нараховані йому та дружині банком. Обґрунтований висновок буде направлено до Національної поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік
Олег Рафальський не задекларував частку земельної ділянки, не вказав корпоративні права дружини в одному господарському товаристві та грошовий еквівалент її частки в іншому товаристві, не вказав доходи дружини від надання майна в лізинг, оренду або суборенду та недостовірно задекларував суму коштів, розміщених на рахунку дружини.
Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на суму 667 тисяч 508 грн. Обґрунтований висновок буде направлено до Національної поліції.
Раніше НАЗК направило до суду 11 протоколів щодо десяти посадовців.