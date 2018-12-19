НАЗК направило до суду 11 протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно 10-ти посадовців, серед яких судді, прокурори та місцеві депутати. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 11 протоколів про адміністративні правопорушення, складених стосовно 10-ти посадовців за недотримання вимог Закону України „Про запобігання корупції“ щодо несвоєчасного подання декларацій та не повідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані”, — йдеться у повідомленні.
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Так, 2 протоколи складено стосовно судді Рівненського апеляційного господарського суду Юлії Мамченко за несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням квартири вартістю 2 мільйона 107 тисяч 303,00 грн та земельної ділянки вартістю 176 тисяч 714, 96 грн. Таким чином, посадовиця вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Ще один протокол складено стосовно прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Дениса Климова, який подав завідомо недостовірні відомості у розділі 11 “Доходи, у тому числі подарунки” декларації за 2016 рік на суму 225 тисяч грн, що відрізняється від достовірних на суму 140,62 прожиткових мінімумів, що свідчить про наявність ознак адміністративного правопорушенням пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною четвертою статті 172-6 КУпАП.
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Також складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення стосовно депутата Віто-Поштової сільської ради Петра Пекарського, який не повідомив про суттєві зміни в майновому стані після отримання доходу в сумі 3 мільйона 242 тисяч 559 грн та депутата Запорізької міської ради Віталія Тишечка, який несвоєчасно повідомив про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з набуттям у власність об’єкта нерухомого майна. Відповідальність за такі правопорушення передбачена частиною другою статті 172-6 КУпАП.
Також за несвоєчасне без поважних причин подання щорічної декларації складено протоколи стосовно шести посадовців.
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Нагадаємо, 14 грудня НАЗК затвердило декларації в.о. Голови Фонду державного майна України Віталія Трубарова і народного депутата України Євгенія Гєллєра.