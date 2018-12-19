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НАПК направило в суд 11 протоколов

Киев • УНН

 • 9840 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении 10-ти должностных лиц, среди которых судьи, прокуроры и местные депутаты. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК направило в суд 11 протоколов

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 11 протоколов об административных правонарушениях, составленных в отношении 10-ти должностных лиц за несоблюдение требований Закона Украины ”О предотвращении коррупции“ относительно несвоевременного предоставления деклараций и не уведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии”, — говорится в сообщении.

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Так, 2 протокола составлены в отношении судьи Ровенского апелляционного хозяйственного суда Юлии Мамченко за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением квартиры стоимостью 2 миллиона 107 тысяч 303,00 грн и земельного участка стоимостью 176 тысяч 714, 96 грн. Таким образом, чиновница совершила административное правонарушение, связанное с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще один протокол составлен в отношении прокурора Киевской местной прокуратуры № 8 Дениса Климова, который подал заведомо недостоверные сведения в разделе 11 “Доходы, в том числе подарки” декларации за 2016 год на сумму 225 тысяч грн, которые отличаются от достоверных на сумму 140,62 прожиточных минимумов, что свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения связанного с коррупцией, предусмотренного частью четвертой статьи 172-6 КУоАП.

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Также составлены 2 протокола об административном правонарушении в отношении депутата сельского совета Вита-Почтовая  Петра Пекарского, который не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после получения дохода в сумме 3 миллиона 242 тысяч 559 грн и депутата Запорожского городского совета Виталия Тишечко, который несвоевременно сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность объекта недвижимого имущества. Ответственность за такие правонарушения предусмотрена частью второй статьи 172-6 КУоАП.

Также за несвоевременное без уважительных причин предоставление ежегодной декларации составлены протоколы в отношении шести должностных лиц.

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Напомним, 14 декабря НАПК утвердило декларации и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Трубарова и народного депутата Украины Евгения Геллера.

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