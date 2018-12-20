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Назка нашло признаки криминала в декларации нардепа

Киев • УНН

 • 20371 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о наличии признаков уголовного правонарушения в декларациях трех должностных лиц и народного депутата Украины Евгения Геллера. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

Назка нашло признаки криминала в декларации нардепа

“Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций четырех должностных лиц выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией — умышленного декларирования недостоверной информации. Обоснованные заключения направлены в НАБУ, ГПУ и Нацполицию”, - говорится в сообщении.

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Задекларировали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц:

  • народный депутат Украины Геллер Евгений Борисович,
  • первый заместитель начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г. Киеве Билецкий Олег Игоревич,
  • заведующий секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Прийма Игорь Михайлович,
  • директор Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины Рафальский Олег Алексеевич.

Евгений Геллер в декларации за 2017 год не указал стоимость на дату приобретения приобретенной недвижимости: жилого дома и квартиры. Общая сумма недостоверных сведений, установленных при проверке декларации депутата — 2 миллиона 452 тысяч грн. Об этом Национальное агентство сообщило НАБУ, направив соответствующее обоснованное заключение.

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Олег Билецкий, подавая декларацию за 2016 год, также не указал стоимость на дату приобретения приобретенных дома и земельных участков, на которых он расположен. Всего в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму 544 тысяч 600 грн. Обоснованное заключение будет направлено в Генеральную прокуратуру.

Игорь Прийма в декларациях за 2015-2017 годы не задекларировал финансовое обязательство по договору займа, которые к концу отчетных периодов составили 319 тысяч долларов США, и уплаченные в течение 2015 года проценты по таким обязательствам.

Также чиновник не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, недостоверно указал информацию о размещенных средствах на счетах супруги в банках, проценты начисленные ему и жене банком. Обоснованное заключение будет направлено в Национальную полицию.

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Олег Рафальский не задекларировал долю земельного участка, не указал корпоративные права жены в одном хозяйственном обществе и денежный эквивалент ее доли в другом обществе, не указал доходы жены от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду и недостоверно задекларировал сумму средств, размещенных на счете жены.

Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на сумму 667 тысяч 508 грн. Обоснованное заключение будет направлено в Национальную полицию.

Ранее Назка направило в суд 11 протоколов по десяти должностных лиц.

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