Назка нашло признаки криминала в декларации нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило о наличии признаков уголовного правонарушения в декларациях трех должностных лиц и народного депутата Украины Евгения Геллера. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций четырех должностных лиц выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией — умышленного декларирования недостоверной информации. Обоснованные заключения направлены в НАБУ, ГПУ и Нацполицию”, - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК утвердило декларацию Трубарова и Геллера
Задекларировали недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц:
-
- народный депутат Украины Геллер Евгений Борисович,
-
- первый заместитель начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г. Киеве Билецкий Олег Игоревич,
-
- заведующий секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Прийма Игорь Михайлович,
-
- директор Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины Рафальский Олег Алексеевич.
-
Евгений Геллер в декларации за 2017 год не указал стоимость на дату приобретения приобретенной недвижимости: жилого дома и квартиры. Общая сумма недостоверных сведений, установленных при проверке декларации депутата — 2 миллиона 452 тысяч грн. Об этом Национальное агентство сообщило НАБУ, направив соответствующее обоснованное заключение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАБУ рассказали, когда за коррупционные дела начнут сажать
Олег Билецкий, подавая декларацию за 2016 год, также не указал стоимость на дату приобретения приобретенных дома и земельных участков, на которых он расположен. Всего в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму 544 тысяч 600 грн. Обоснованное заключение будет направлено в Генеральную прокуратуру.
Игорь Прийма в декларациях за 2015-2017 годы не задекларировал финансовое обязательство по договору займа, которые к концу отчетных периодов составили 319 тысяч долларов США, и уплаченные в течение 2015 года проценты по таким обязательствам.
Также чиновник не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, недостоверно указал информацию о размещенных средствах на счетах супруги в банках, проценты начисленные ему и жене банком. Обоснованное заключение будет направлено в Национальную полицию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК утвердило план проверок на 2019 год
Олег Рафальский не задекларировал долю земельного участка, не указал корпоративные права жены в одном хозяйственном обществе и денежный эквивалент ее доли в другом обществе, не указал доходы жены от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду и недостоверно задекларировал сумму средств, размещенных на счете жены.
Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на сумму 667 тысяч 508 грн. Обоснованное заключение будет направлено в Национальную полицию.
Ранее Назка направило в суд 11 протоколов по десяти должностных лиц.