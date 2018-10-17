НАЗК внесло припис міністру культури
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло припис Міністру культури України та Голові Державної служби України з питань праці. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення приписів Міністру культури України Євгену Нищуку та Голові Державної служби України з питань праці Роману Чернезі щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів”, — йдеться у повідомленні.
Внесено припис Міністру культури України про порушення посадовими особами Міністерства вимог статті 28 Закону України “Про запобігання корупції”, а саме невжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності генерального директора — художнього керівника Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського Мирослава Вантуха.
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Встановлено наявність у художнього керівника Ансамблю потенційного конфлікту інтересів, який полягає у прямому підпорядкуванні близьких йому осіб. А саме донька працює помічником балетмейстера Ансамблю, син — головним адміністратором, зять — артистом балету вищої категорії, онука — артисткою балету.
Також внесено припис Голові Державної служби України з питань праці щодо заступника Голови Ігоря Шумелюка, який безпідставно відмовив у наданні копій матеріалів дисциплінарного провадження на законну вимогу Національного агентства з посиланням на норми Законів України “Про державну службу” та “Про доступ до публічної інформації”.
За наявною у Національному агентстві інформацією, Державна служба відкрила дисциплінарне провадження стосовно першого заступника начальника Головного управління Держпраці в Одеській області щодо можливого отримання ним подарунків.
Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
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Крім того, Національне агентство направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першою статті 172-7 Кодексу України щодо командира військової частини А4615 Міністерства оборони Віктора Кузьменка. Військовослужбовець прийняв на посаду близьку особу, не повідомивши про реальний конфлікт інтересів.
Нагадаємо, 8 жовтня НАЗК внесло приписи Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику та в.о. Голови Фонду державного майна України Віталію Трубарову.