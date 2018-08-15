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НАЗК внесло припис Нищуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. НАЗК внесло припис Міністру культури України Євгену Нищуку стосовно Генерального директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Івана Ковальчука. Про це повідомила прес-служба Національного агентства із запобігання корупції, передає УНН.

НАЗК внесло припис Нищуку

“НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про внесення трьох приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — йдеться у повідомленні.

Три приписи винесені таким посадовим особам:

  • Міністру культури України Євгену Нищуку стосовно Генерального директора музею “Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс” Івана Ковальчука;
  • Житомирському міському голові Сергію Сухомлину;
  • в.о. головного лікаря КП “Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Токмацької міської ради Віталію Пасєвіну стосовно його підлеглих.

Припис, внесений Євгену Нищуку стосується порушення вимог частини четвертої статті 28 ЗУ “Про запобігання корупції”: Міністерством культури України як органом, до повноважень якого належить звільнення з посади Генерального директора музею Івана Ковальчука, не вжито передбачених законодавством заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у його службовій діяльності, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною. Встановлено, що дружина Івана Ковальчука обіймає керівні посади з 1995 року та до сьогодні перебуває в прямому підпорядкуванні у свого чоловіка — Генерального директора музею.

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Припис, який було внесено Житомирському міському голові стосується начальника комунального підприємства “Інспекція з благоустрою м. Житомира” Юрія Юзвинського, який не передав в управління у тридцятиденний строк з моменту призначення його на посаду належні йому корпоративні права ТОВ “Інструмент-Полісся”, чим порушив вимоги частини першої статті 36 ЗУ “Про запобігання корупції”.

Виконуючому обов’язки головного лікаря Комунального підприємства “Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування” Токмацької міської ради внесено припис стосовно його підлеглого Володимира Тарасенка, заступника головного лікаря з медичного обслуговування населення цього підприємства. За результатами перевірки встановлено: під час виконання обов’язків головного лікаря Володимир Тарасенко надав інформацію про стан здоров’я пацієнта у відповідь на запит адвоката. Цим він порушив законодавство, зокрема, вимоги статті 43 ЗУ “Про запобігання корупції” щодо нерозголошення інформації.

З метою усунення порушень Закону та запобігання вчиненню їх у подальшому НАЗК вимагає від керівників органів, у яких працюють зазначені посадові особи, вжити передбачені законодавством заходи.

Припис НАЗК є обов’язковим до виконання. Про виконання припису посадова особа, якій його адресовано, зобов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції упродовж десяти робочих днів з дня його одержання.

Нагадаємо, 9 серпня НАЗК внесло припис Авакову.

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