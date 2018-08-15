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НАПК внесло предписание Нищуку

Киев • УНН

 • 12890 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. НАПК внесло предписание Министру культуры Украины Евгения Нищука относительно Генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

НАПК внесло предписание Нищуку

“НАПК на своем заседании приняло решение о внесении трех предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона”, — говорится в сообщении.

Три предписания вынесены таким должностным лицам:

  • Министру культуры Украины Евгению Нищуку относительно Генерального директора музея "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс“ Ивана Ковальчука;
  • Житомирскому городскому главе Сергею Сухомлину;
  • и.о. главного врача КП “Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения” Токмакского городского совета Виталию Пасевину относительно его подчиненных.

Предписание, внесенное Евгению Нищуку касательно нарушения требований части четвертой статьи 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”: Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится освобождение от должности Генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой. Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа — Генерального директора музея.

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Предписание, которое было внесено Житомирскому городскому главе касается начальника коммунального предприятия “Инспекция по благоустройству г. Житомира” Юрия Юзвинского, который не передал в управление в тридцатидневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО “Инструмент-Полесье”, чем нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.

Исполняющему обязанности главного врача коммунального предприятия “Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения” Токмакского городского совета внесено предписание о его подчиненном Владимире Тарасенко, заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения этого предприятия. По результатам проверки установлено: при исполнении обязанностей главного врача Владимир Тарасенко предоставил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката. Этим он нарушил законодательство, в частности, требования статьи 43 ЗУ “О предупреждении коррупции” по неразглашению информации.

С целью устранения нарушений закона и предупреждения совершения их в дальнейшем НАПК требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры.

Предписание НАПК является обязательным к исполнению. О выполнении предписания должностное лицо, которому оно адресовано, обязано сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Авакова.

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