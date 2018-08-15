НАПК внесло предписание Нищуку
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. НАПК внесло предписание Министру культуры Украины Евгения Нищука относительно Генерального директора Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Ивана Ковальчука. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.
“НАПК на своем заседании приняло решение о внесении трех предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона”, — говорится в сообщении.
Три предписания вынесены таким должностным лицам:
-
- Министру культуры Украины Евгению Нищуку относительно Генерального директора музея "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Мемориальный комплекс“ Ивана Ковальчука;
-
- Житомирскому городскому главе Сергею Сухомлину;
-
- и.о. главного врача КП “Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения” Токмакского городского совета Виталию Пасевину относительно его подчиненных.
-
Предписание, внесенное Евгению Нищуку касательно нарушения требований части четвертой статьи 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”: Министерством культуры Украины как органом, к полномочиям которого относится освобождение от должности Генерального директора музея Ивана Ковальчука, не приняты предусмотренные законодательством меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в его служебной деятельности, обусловленного совместной работой со своей женой. Установлено, что жена Ивана Ковальчука занимает руководящие должности с 1995 года и до сих пор находится в прямом подчинении у своего мужа — Генерального директора музея.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК направило в суд 30 админпротоколов против местных чиновников
Предписание, которое было внесено Житомирскому городскому главе касается начальника коммунального предприятия “Инспекция по благоустройству г. Житомира” Юрия Юзвинского, который не передал в управление в тридцатидневный срок с момента назначения его на должность принадлежащие ему корпоративные права ООО “Инструмент-Полесье”, чем нарушил требования части первой статьи 36 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
Исполняющему обязанности главного врача коммунального предприятия “Токмакская многопрофильная больница интенсивного лечения” Токмакского городского совета внесено предписание о его подчиненном Владимире Тарасенко, заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения этого предприятия. По результатам проверки установлено: при исполнении обязанностей главного врача Владимир Тарасенко предоставил информацию о состоянии здоровья пациента в ответ на запрос адвоката. Этим он нарушил законодательство, в частности, требования статьи 43 ЗУ “О предупреждении коррупции” по неразглашению информации.
С целью устранения нарушений закона и предупреждения совершения их в дальнейшем НАПК требует от руководителей органов, в которых работают указанные должностные лица, принять предусмотренные законодательством меры.
Предписание НАПК является обязательным к исполнению. О выполнении предписания должностное лицо, которому оно адресовано, обязано сообщить Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение десяти рабочих дней со дня его получения.
Напомним, 9 августа НАПК внесло предписание Авакова.