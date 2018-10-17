НАПК внесло предписание министру культуры
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание Министру культуры Украины и Председателю Государственной службы Украины по вопросам труда. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписаний Министру культуры Украины Евгению Нищуку и Председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Роману Чернеге по поводу этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов”, — говорится в сообщении.
Внесено предписание Министру культуры Украины о нарушении должностными лицами Министерства требований статьи 28 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, а именно непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности генерального директора — художественного руководителя Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского Мирослава Вантуха.
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Установлено наличие у художественного руководителя ансамбля потенциального конфликта интересов, который заключается в прямом подчинении близких ему лиц. А именно дочь работает помощником балетмейстера ансамбля, сын — главным администратором, зять — артистом балета высшей категории, внука — артисткой балета.
Также внесено предписание председателю Государственной службы Украины по вопросам труда в отношении заместителя председателя Игоря Шумелюка, который безосновательно отказал в предоставлении копий материалов дисциплинарного производства в законное требование Национального агентства со ссылкой на нормы законов Украины “О государственной службе” и “О доступе к публичной информации”.
По имеющейся в Национальном агентстве информации, Государственная служба открыла дисциплинарное производство в отношении первого заместителя начальника Главного управления Гоструда в Одесской области относительно возможного получения им подарков.
Предписание Национального агентства является обязательным для исполнения. О результатах выполнения предписания Национального агентства должностное лицо, которому оно адресовано, информирует Национальное агентство в течение десяти рабочих дней со дня получения предписания.
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Кроме того, Национальное агентство направило в суд протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины в отношении командира воинской части А4615 Министерства обороны Виктора Кузьменко. Военнослужащий принял на должность близкое лицо, не уведомив о реальном конфликте интересов.
Напомним, 8 октября НАПК внесло предписания Министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику и и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Виталию Трубарову.