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НАЗК підловило 14 посадовців на неподанні декларацій

НАЗК підловило 14 посадовців на неподанні декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. НАЗК викрило в умисному неподанні декларацій 14 особами, про що було повідомлено органи прокуратури та Нацполіції. Про це повідомляє прес-служба Агенства, передає УНН.

“Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінальних правопорушень — умисного неподання декларацій 14 особами. Про такі випадки Національне агентство повідомило органи прокуратури та Нацполіції, направивши відповідні обґрунтовані висновки”, — йдеться у повідомленні.

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Серед осіб, що не подали передбачені ЗУ “Про запобігання корупції” декларації (щорічні, перед/після звільнення), посадові особи територіальних органів ДСНС, територіальних управлінь патрульної поліції, виконавчої служби, юстиції, Пенсійного фонду, установ Державної кримінально-виконавчої служби, органів судової влади.

Національне агентство згідно з законодавством повідомляло посадовцям, щодо яких затвердженні обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10 днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали.

Загалом з початку 2018 року НАЗК направило до правоохоронних органів 115 обґрунтованих висновків щодо неподання посадовцями декларацій.

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Нагадаємо, 20 листопада НАЗК передало в суд 14 протоколів через порушення термінів декларування. Також НАЗК підозрює дев'ятьох посадовців у кримінальному правопорушенні.

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