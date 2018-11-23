НАПК подловило 14 чиновников на непредоставлении деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. НАПК разоблачило в умышленном непредоставлении деклараций 14 лицами, о чем было сообщено в органы прокуратуры и Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений — умышленного непредоставления деклараций 14 лицами. О таких случаях Национальное агентство сообщило органы прокуратуры и Нацполиции, направив соответствующие обоснованные выводы”, - говорится в сообщении.
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Среди лиц, которые не подали предусмотренные ЗУ “О предупреждении коррупции” декларации (ежегодные, перед/после освобождения), должностные лица территориальных органов ГСЧС, территориальных управлений патрульной полиции, исполнительной службы, юстиции, Пенсионного фонда, учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы, органов судебной власти.
Национальное агентство по законодательству сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10 дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.
Всего с начала 2018 года НАПК направило в правоохранительные органы 115 обоснованных выводов относительно непредоставления должностными лицами деклараций.
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Напомним, 20 ноября НАПК передало в суд 14 протоколов за нарушение сроков декларирования. Также НАПК подозревает девять должностных лиц в уголовном правонарушении.