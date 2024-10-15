Нацрада закликала медіа до коректного висвітлення діяльності ТЦК і мобілізації
Київ • УНН
Нацрада з питань телебачення закликала медіа професійно висвітлювати теми мобілізації та діяльності ТЦК. Важливо відрізняти правдиву інформацію від російських фейків та використовувати лише офіційні джерела.
Національна рада закликала медіа коректно та професійно висвітлювати такі чутливі теми, як процес мобілізації та діяльності ТЦК. Як зазначають в Нацраді, ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Про це йдеться у заяві Нацради з питань телебачення і радіомовлення, передає УНН.
Як вказали у Нацраді, важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел.
Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни
За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", як повідомляється, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля рф спрямовані саме на українську аудиторію. Насамперед, пропаганда рф намагається:
- просувати через медіа дезінформацію, пов’язану із мобілізаційними процесами у нашій країні;
- маніпулювати громадською думкою, прагнучи дискредитувати українські державні інституції й армію;
- дезорієнтувати та залякати населення, розколоти суспільство через вигадані суперечки та вигадливі наративи дезінформації і, як наслідок, знизити міжнародну підтримку України.
Саме тому Національна рада закликає українські медіа:
- дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
- навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
- розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.
У Нацраді введено особливий порядок доступу до Telegram: про що йдеться 09.10.24, 17:02 • 12271 перегляд