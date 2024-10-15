Нацсовет призвал медиа к корректному освещению деятельности ТЦК и мобилизации
Киев • УНН
Нацсовет по вопросам телевидения призвал медиа профессионально освещать темы мобилизации и деятельности ТЦК. Важно отличать правдивую информацию от российских фейков и использовать только официальные источники.
Национальный совет призвал медиа корректно и профессионально освещать такие чувствительные темы, как процесс мобилизации и деятельности ТЦК. Как отмечают в Нацсовете, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага. Об этом говорится в заявлении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.
Как указали в Нацсовете, важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников.
Враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников и тому подобное. Цель такой деятельности - остановить мобилизацию, расколоть общество, посеять панику и раздор, и таким образом снизить обороноспособность нашей страны
По данным Национального проекта по медиаграмотности "Фильтр", как сообщается, российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. При этом преимущественно информационные усилия рф направлены именно на украинскую аудиторию. Прежде всего, пропаганда рф пытается:
- продвигать через медиа дезинформацию, связанную с мобилизационными процессами в нашей стране;
- манипулировать общественным мнением, стремясь дискредитировать украинские государственные институты и армию;
- дезориентировать и запугать население, расколоть общество через вымышленные споры и причудливые нарративы дезинформации и, как следствие, снизить международную поддержку Украины.
Именно поэтому Национальный совет призывает украинские медиа:
- придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;
- даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение;
- понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства события, особенно с учетом активности врага - поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.
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