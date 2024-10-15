Нацсовет призвал медиа к корректному освещению деятельности ТЦК и мобилизации

Национальный совет призвал медиа корректно и профессионально освещать такие чувствительные темы, как процесс мобилизации и деятельности ТЦК. Как отмечают в Нацсовете, эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага. Об этом говорится в заявлении Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, передает УНН.

Как указали в Нацсовете, важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников.

Враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников и тому подобное. Цель такой деятельности - остановить мобилизацию, расколоть общество, посеять панику и раздор, и таким образом снизить обороноспособность нашей страны