Нацбанк не відповідатиме за незаконну ліквідацію "Конкорду", бо в країні діє колегіальна безвідповідальність - нардеп

Попри те, що суд визнав незаконним рішення правління Національного банку України про відкликання ліцензії і ліквідацію банку "Конкорд", до відповідальності чиновників не притягнуть, адже в Україні, на жаль, діє колегіальна безвідповідальність. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію банку "Конкорд".

"Щодо відповідальності, боюсь, що це колегіальна безвідповідальність буде. Тобто, це колективне рішення було прийнято, тому чиєїсь конкретної відповідальності не досягти в любому випадку", - зазначила Южаніна.

Така ситуація із колективною безвідповідальністю, яка існує в Україні, за її словами, турбує інвесторів.

Окрім того, через рішення Національного банку власники та акціонери "Конкорду" втратили ділову репутацію. Такі кроки регулятора, за словами нардепа, найбільше підривають можливості цих людей працювати потім у банківській сфері.

"А щодо прямої, матеріальної відповідальності - я не думаю, що хтось буде відповідати", - зазначила Южаніна.

"Конкорд" - не єдиний банк, який виграв суд проти Нацбанку щодо визнання незаконним позбавлення ліцензії та ліквідації банку. Однак українське законодавство працює таким чином, що, навіть у випадку наявності відповідного рішення суду, відновити роботу такого банку вже не можливо.

Водночас, на думку члена податкового комітету Ради, парламент навряд змінюватиме ситуацію.

"Можливо, і варто (внести зміни до законодавства – ред.), але цього точно не будуть робити", - вважає Южаніна.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Минулого року вперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи - ідеться про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Окрім того, в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.