Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Несмотря на то, что суд признал незаконным решение правления Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд", к ответственности чиновников не привлекут, ведь в Украине, к сожалению, действует коллегиальная безответственность. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение Национального банка Украины об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд".

"Относительно ответственности, боюсь, что это коллегиальная безответственность будет. То есть, это коллективное решение было принято, поэтому чьей-то конкретной ответственности не достичь в любом случае", - отметила Южанина.

Такая ситуация с коллективной безответственностью, которая существует в Украине, по ее словам, беспокоит инвесторов.

Кроме того, из-за решения Национального банка владельцы и акционеры "Конкорда" потеряли деловую репутацию. Такие шаги регулятора, по словам нардепа, больше всего подрывают возможности этих людей работать потом в банковской сфере.

"А относительно прямой, материальной ответственности - я не думаю, что кто-то будет отвечать", - отметила Южанина.

"Конкорд" - не единственный банк, который выиграл суд против Нацбанка о признании незаконным лишения лицензии и ликвидации банка. Однако украинское законодательство работает таким образом, что, даже в случае наличия соответствующего решения суда, возобновить работу такого банка уже не возможно.

В то же время, по мнению члена налогового комитета Рады, парламент вряд ли будет менять ситуацию.

"Возможно, и стоит (внести изменения в законодательство – ред.), но этого точно не будут делать", - считает Южанина.

Напомним

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора-НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.