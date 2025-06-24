НАТО вигідно сьогодні мати такого союзника, як Україна - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що для Північноатлантичного Альянсу сьогодні вигідно мати такого союзника, як наша держава. Українці мають великий досвід життя в умовах війни, який може бути корисним, зазначив Зеленський в інтерв’ю Sky News.

Деталі

Я вважаю, що це вигідна пропозиція для НАТО сьогодні мати такого союзника, як Україна. Зі зброєю НАТО, з новими технологіями, яких наші партнери ще не мають - повідомив Зеленський.

Президент також нагадав, що за десять років війни в Україні з’явилася велика кількість досвідчених людей, які пройшли різні види бойових дій.

Ми відкриті, ми не маємо секретів. І ми маєм досвідчених людей, тому що наш народ мав десять років різних видів бойових дій. Це не просто поле бою, це економіка, це виживання, це кібератаки, це банківська система, енергетичний сектор та оборона в багатьох сферах - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що в повсякденному житті люди не замислюються над такими питаннями, як електроенергія або очищення води. Натомість українці тепер потрібні НАТО з таким досвідом.

Ви не думаєте про це, коли немає війни. Але від очищення води до електроенергії у вашій квартирі та газу НАТО не має цього досвіду. Це зміцнило б НАТО. Я не кажу, що ми будемо в НАТО, але якщо хтось каже, що Україні потрібне НАТО, я вірю, що це взаємно, це взаємна можливість і взаємна потреба, і НАТО потрібні українці - повідомив Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що ситуація на Близькому Сході може зменшити допомогу Україні від партнерів, особливо США. Він наголосив, що без цієї допомоги росіяни відчуватимуть перевагу на полі бою.

Президент Зеленський заявив, що росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п'яти років, щоб випробувати Альянс. Він вважає, що плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є "дуже повільними", оскільки путін може мати значно більші можливості вже з 2030 року.