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НАТО выгодно сегодня иметь такого союзника, как Украина - Зеленский

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Президент Зеленский считает, что Украина является выгодным союзником для НАТО, имея значительный опыт войны и новые технологии. Он подчеркнул, что украинцы имеют уникальный опыт выживания в условиях боевых действий, кибератак и энергетических вызовов, который может усилить Альянс.

НАТО выгодно сегодня иметь такого союзника, как Украина - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что для Североатлантического Альянса сегодня выгодно иметь такого союзника, как наше государство. Украинцы имеют большой опыт жизни в условиях войны, который может быть полезным, отметил Зеленский в интервью Sky News.

Детали

Я считаю, что это выгодное предложение для НАТО сегодня иметь такого союзника, как Украина. С оружием НАТО, с новыми технологиями, которых наши партнеры еще не имеют

- сообщил Зеленский.

Президент также напомнил, что за десять лет войны в Украине появилось большое количество опытных людей, прошедших различные виды боевых действий.

Мы открыты, у нас нет секретов. И у нас есть опытные люди, потому что наш народ имел десять лет различных видов боевых действий. Это не просто поле боя, это экономика, это выживание, это кибератаки, это банковская система, энергетический сектор и оборона во многих сферах

- отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в повседневной жизни люди не задумываются над такими вопросами, как электроэнергия или очистка воды. Зато украинцы теперь нужны НАТО с таким опытом.

Вы не думаете об этом, когда нет войны. Но от очистки воды до электроэнергии в вашей квартире и газа НАТО не имеет этого опыта. Это укрепило бы НАТО. Я не говорю, что мы будем в НАТО, но если кто-то говорит, что Украине нужно НАТО, я верю, что это взаимно, это взаимная возможность и взаимная потребность, и НАТО нужны украинцы

- сообщил Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может уменьшить помощь Украине от партнеров, особенно США. Он подчеркнул, что без этой помощи россияне будут чувствовать преимущество на поле боя.

Президент Зеленский заявил, что Россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет, чтобы испытать Альянс. Он считает, что планы НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году являются "очень медленными", поскольку Путин может иметь значительно большие возможности уже с 2030 года.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
НАТО
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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