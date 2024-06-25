НАТО у середу офіційно призначить Рютте новим генсеком - ЗМІ
Київ • УНН
Марк Рютте, який залишає свій пост прем'єр-міністра Нідерландів, буде призначений наступним Генеральним секретарем НАТО в середу після отримання схвалення від усіх 32 держав-членів.
НАТО офіційно призначить прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який покидає свою посаду, наступним головою альянсу в середу після того, як посли всіх 32 країн-членів дали зелене світло на його призначення. Про це з посиланням на дипломатів пише AFP, передає УНН.
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Дипломати з кількох країн НАТО заявили, що Рютте, якого рішуче підтримувала провідна держава Сполучені Штати, змінить посаду нинішнього генерального секретаря Єнса Столтенберга, коли термін його повноважень закінчиться 1 жовтня.
57-річний Рютте минулого тижня завершив перегони за лідерство в Західному військовому альянсі після того, як єдиний претендент, президент Румунії Клаус Йоганніс, вибув.
Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте займе керівну посаду в НАТО після 3-місячної відпустки21.06.24, 03:40 • 30971 перегляд
Досвідчений лідер Нідерландів, який незабаром залишить посаду в Нідерландах після майже 14 років правління, візьме кермо в важливий момент.
Наступному голові НАТО доведеться боротися з триваючими наслідками війни росії проти України та потенційним поверненням Дональда Трампа на пост президента США після виборів у листопаді.