НАТО официально назначит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который покидает свой пост, следующим председателем альянса в среду после того, как послы всех 32 стран-членов дали зеленый свет на его назначение. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет AFP, передает УНН.

Детали

Дипломаты из нескольких стран НАТО заявили, что Рютте, которого решительно поддерживало ведущее государство Соединенные Штаты, сменит должность нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, когда срок его полномочий истечет 1 октября.

57-летний Рютте на прошлой неделе завершил гонку за лидерство в Западном военном альянсе после того, как единственный претендент, президент Румынии Клаус Йоханнис, выбыл.

Премьер-министр Нидерландов Рютте займет руководящую должность в НАТО после 3-месячного отпуска

Опытный лидер Нидерландов, который вскоре покинет пост в Нидерландах после почти 14 лет правления, возьмет бразды правления в важный момент.

Следующему главе НАТО придется бороться с продолжающимися последствиями войны россии против Украины и потенциальным возвращением Дональда Трампа на пост президента США после выборов в ноябре.