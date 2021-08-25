НАТО координує забезпечення евакуації з аеропорту Кабула - Столтенберг

Цитата:

"Важливе обговорення питання Афганістану з лідерами G7. НАТО координує дії щодо забезпечення ефективної евакуації. Разом ми повинні також забезпечити, щоб терористичні групи знову не могли вільно діяти з Афганістану", - зазначив Столтенберг.

Доповнення

За підсумками зустрічі напередодні прем’єр-міністр Великої Британії, яка цього року головує у "Групі семи", Борис Джонсон заявив, що G7 погодила план дій щодо “Талібану”, при цьому їх умовою номер один є те, що таліби повинні дозволити охочим безперешкодно виїхати з країни навіть після граничного терміну 31 серпня.

При цьому президент США Джо Байден вказав, що США намагатимуться завершити евакуацію всіх цивільних осіб - як американців, так і афганців - до спочатку наміченої дати, 31 серпня.

Таліби ж заявили, що заборонять евакуацію з Кабула після 31 серпня.

Що було раніше

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.