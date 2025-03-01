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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Наслідки атаки на Запоріжжя: постраждала жінка

Київ • УНН

 • 50893 перегляди

Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 31-річну жінку та пошкоджено двоповерховий будинок. Рятувальники евакуювали двох осіб, наразі ліквідують наслідки атаки за участю екстрених служб.

Наслідки атаки на Запоріжжя: постраждала жінка

Терористи обстріляли Запоріжжя, у результаті чого поранена людина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю отримала поранення 31-річна жінка. Медики доправили її до лікарні, де вона отримує необхідну допомогу. 

Вибух спричинив масштабну пожежу в житловому секторі. Уламки безпілотника влучили у двоповерховий будинок, пошкодивши дах та конструкції будівлі. Вибухова хвиля зачепила сусідні оселі, завдавши значних руйнувань та залишивши мешканців без житла. 

Рятувальники, які прибули на місце, змогли евакуювати двох осіб із небезпечної зони. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, залучені екстрені служби, медики та психологи. Волонтери Червоного Хреста також надають допомогу постраждалим. 

Ситуація продовжує уточнюватися.

Ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, виникла пожежа 01.03.25, 20:23 • 39275 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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