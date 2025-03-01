Наслідки атаки на Запоріжжя: постраждала жінка
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя поранено 31-річну жінку та пошкоджено двоповерховий будинок. Рятувальники евакуювали двох осіб, наразі ліквідують наслідки атаки за участю екстрених служб.
Терористи обстріляли Запоріжжя, у результаті чого поранена людина. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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Унаслідок ворожої атаки по Запоріжжю отримала поранення 31-річна жінка. Медики доправили її до лікарні, де вона отримує необхідну допомогу.
Вибух спричинив масштабну пожежу в житловому секторі. Уламки безпілотника влучили у двоповерховий будинок, пошкодивши дах та конструкції будівлі. Вибухова хвиля зачепила сусідні оселі, завдавши значних руйнувань та залишивши мешканців без житла.
Рятувальники, які прибули на місце, змогли евакуювати двох осіб із небезпечної зони. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, залучені екстрені служби, медики та психологи. Волонтери Червоного Хреста також надають допомогу постраждалим.
Ситуація продовжує уточнюватися.
Ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, виникла пожежа 01.03.25, 20:23 • 39275 переглядiв