Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 31-летняя женщина и поврежден двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали двух человек, сейчас ликвидируют последствия атаки с участием экстренных служб.
Террористы обстреляли Запорожье, в результате чего ранен человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
В результате вражеской атаки по Запорожью получила ранения 31-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу, где она получает необходимую помощь.
Взрыв вызвал масштабный пожар в жилом секторе. Обломки беспилотника попали в двухэтажный дом, повредив крышу и конструкции здания. Взрывная волна задела соседние дома, нанеся значительные разрушения и оставив жителей без жилья.
Спасатели, прибывшие на место, смогли эвакуировать двух человек из опасной зоны. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, привлечены экстренные службы, медики и психологи. Волонтеры Красного Креста также оказывают помощь пострадавшим.
Ситуация продолжает уточняться.
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