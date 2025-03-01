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Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина

Киев • УНН

 • 50890 просмотра

В результате вражеского обстрела Запорожья ранена 31-летняя женщина и поврежден двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали двух человек, сейчас ликвидируют последствия атаки с участием экстренных служб.

Последствия атаки на Запорожье: пострадала женщина

Террористы обстреляли Запорожье, в результате чего ранен человек. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В результате вражеской атаки по Запорожью получила ранения 31-летняя женщина. Медики доставили ее в больницу, где она получает необходимую помощь. 

Взрыв вызвал масштабный пожар в жилом секторе. Обломки беспилотника попали в двухэтажный дом, повредив крышу и конструкции здания. Взрывная волна задела соседние дома, нанеся значительные разрушения и оставив жителей без жилья. 

Спасатели, прибывшие на место, смогли эвакуировать двух человек из опасной зоны. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, привлечены экстренные службы, медики и психологи. Волонтеры Красного Креста также оказывают помощь пострадавшим. 

Ситуация продолжает уточняться.

Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар01.03.25, 20:23 • 39272 просмотра

Юлия Котвицкая

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