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Наслідки атаки на Київ 23 червня: триває відновлення пошкоджених осель у Шевченківському районі

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Київ завершив аварійні роботи на місці зруйнованої атакою 23 червня багатоповерхівки. Фахівці та власники житла тимчасово закрили понад 3000 вибитих вікон, залишилося близько 500.

Наслідки атаки на Київ 23 червня: триває відновлення пошкоджених осель у Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва завершили аварійні роботи на місці зруйнованої атакою рф 23 червня багатоповерхівки по почали відновлення понівеченого вибухами житла.  Про це повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.   

Деталі

Як повідомляється, фахівці та власники житла тимчасово закривають плівкою та ОSB вікна, вибиті вибуховою хвилею. Станом на зараз, у будинках, які перебувають на обслуговуванні керуючої компанії району, вдалось закрити щонайменше 3000 віконних отворів.

Не закритими поки залишаються близько 500 вікон. Роботи тривають. Дякую голові району Олександру Сазановичу за пошук нових ефективних рішень, колективам міських служб за витримку і окремо волонтерам та благодійникам. Ви рушійна сила, завдяки якій можемо змінювати і змінюватись. Тут та в інших місцях пошкоджень маємо ще докласти зусиль. Але головне - не залишати людей наодинці з бідою

- зазначив у повідомленні Ткаченко.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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