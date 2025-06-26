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Последствия атаки на Киев 23 июня: продолжается восстановление поврежденных домов в Шевченковском районе

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Киев завершил аварийные работы на месте разрушенной атакой 23 июня многоэтажки. Специалисты и владельцы жилья временно закрыли более 3000 выбитых окон, осталось около 500.

Последствия атаки на Киев 23 июня: продолжается восстановление поврежденных домов в Шевченковском районе

В Шевченковском районе Киева завершены аварийные работы на месте разрушенной атакой РФ 23 июня многоэтажки и начато восстановление пострадавшего от взрывов жилья. Об этом сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, специалисты и владельцы жилья временно закрывают пленкой и OSB окна, выбитые взрывной волной. На данный момент в домах, находящихся на обслуживании управляющей компании района, удалось закрыть не менее 3000 оконных проемов.

Незакрытыми пока остаются около 500 окон. Работы продолжаются. Благодарю главу района Александра Сазановича за поиск новых эффективных решений, коллективы городских служб за выдержку и отдельно волонтеров и благотворителей. Вы движущая сила, благодаря которой можем меняться и изменяться. Здесь и в других местах повреждений нам еще предстоит приложить усилия. Но главное - не оставлять людей наедине с бедой

- отметил в сообщении Ткаченко.

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Лилия Набока

Лилия Набока

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