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Насірова в ДФС поки не бачили

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров, якого Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді вчора, відсутній на робочому місці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДФС.

Насірова в ДФС поки не бачили

"У нас немає офіційного документа від суду. Як він може прийти на роботу, якщо у нас немає офіційного документа? В ДФС його немає", - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, Роман Насіров планує сьогодні прибути на своє робоче місце.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України та поновив його на посаді. 

Кабінет міністрів України оскаржуватиме рішення суду щодо поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби. 

Додамо, що Роман Насіров, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної фіскальної служби, може отримати усю заробітну плату за час відсторонення від служби та звільнення з посади голови ДФС, якщо Кабмін поновить його повноваження. 

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