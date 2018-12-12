Насирова в ГФС пока не видели

"У нас нет официального документа от суда. Как он может прийти на работу, если у нас нет официального документа? В ГФС его нет", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Роман Насиров планирует сегодня прибыть на свое рабочее место.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.



Кабинет министров Украины обжалует решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.



Добавим, что Роман Насиров, которого сегодня суд восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы, может получить всю заработную плату за время отстранения от службы и освобождение от должности председателя ГФС, если Кабмин возобновит его полномочия.