Нарощування потужностей генерації, захист енергооб’єктів та залучення американських фахівців: про що Галущенко говорив із міністром енергетики США
Київ • УНН
Міністр енергетики України обговорив з американською стороною посилення стійкості української енергетичної системи до російських атак, збільшення потужностей з виробництва електроенергії та захист енергетичних об'єктів.
Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту до Сполучених Штатів провів зустріч із міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм. Ключовими темами зустрічі стала допомога американських партнерів у посиленні стійкості української енергосистеми в умовах російських атак, нарощування потужностей генерації електроенергії та посилення захисту енергетичних об’єктів, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Очільник Міненерго ознайомив колегу із складною ситуацією в енергосистемі України через постійні російські атаки.
"Росіяни продовжують атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру, завдаючи значних пошкоджень об’єктам генерації та розподілу електроенергії. Ми здійснюємо ремонти та працюємо над нарощуванням потужностей розподіленої генерації, але для того, щоб вони були захищені від чергових ворожих атак, нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони", – наголосив міністр.
Галущенко поінформував також про потреби в енергетичному обладнанні, зокрема газових турбінах та газопоршневих установках, які дозволять збільшити генеруючі потужності на місцях.
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Крім того, сторони обговорили залучення експертної та технічної підтримки американських фахівців у питанні нарощування потужностей розподіленої генерації.
Окремо обговорювалися співпраця в атомній галузі та ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Герман Галущенко акцентував, що атомна генерація є базовою для України і відіграватиме провідну роль під час наступного опалювального сезону, а також у майбутньому. Акцентувалося на питаннях забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також на розвитку потужностей атомної енергетики в Україні, зокрема будівництві нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Сторони також обговорили кроки, які здійснюються державою-терористом з метою протидії реалізації відповідних проєктів.