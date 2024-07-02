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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 19:00  •  15923 просмотра

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Министр энергетики Украины обсудил с американской стороной усиление устойчивости украинской энергетической системы к российским атакам, увеличение мощностей по производству электроэнергии и защиту энергетических объектов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм. Ключевыми темами встречи стала помощь американских партнеров в усилении устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак, наращивание мощностей генерации электроэнергии и усиление защиты энергетических объектов, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Глава Минэнерго ознакомил коллегу со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за постоянных российских атак.

"Россияне продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру, нанося значительные повреждения объектам генерации и распределения электроэнергии. Мы осуществляем ремонты и работаем над наращиванием мощностей распределенной генерации, но для того, чтобы они были защищены от очередных вражеских атак, нам нужно больше средств противовоздушной обороны", - подчеркнул министр.

Галущенко проинформировал также о потребностях в энергетическом оборудовании, в частности газовых турбинах и газопоршневых установках, которые позволят увеличить генерирующие мощности на местах.

Энергетика потеряла существенную часть генерации, есть потребность в рациональном потреблении - Президент17 мая 2024, 17:04 • 24582 просмотра

Кроме того, стороны обсудили привлечение экспертной и технической поддержки американских специалистов в вопросе наращивания мощностей распределенной генерации.

Отдельно обсуждались сотрудничество в атомной отрасли и ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Герман Галущенко акцентировал, что атомная генерация является базовой для Украины и будет играть ведущую роль во время следующего отопительного сезона, а также в будущем. Акцентировались вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на развитии мощностей атомной энергетики в Украине, в частности строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

Стороны также обсудили шаги, предпринимаемые государством-террористом с целью противодействия реализации соответствующих проектов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМинистерство энергетики Украины
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
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