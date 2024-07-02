Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США
Киев • УНН
Министр энергетики Украины обсудил с американской стороной усиление устойчивости украинской энергетической системы к российским атакам, увеличение мощностей по производству электроэнергии и защиту энергетических объектов.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм. Ключевыми темами встречи стала помощь американских партнеров в усилении устойчивости украинской энергосистемы в условиях российских атак, наращивание мощностей генерации электроэнергии и усиление защиты энергетических объектов, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Глава Минэнерго ознакомил коллегу со сложной ситуацией в энергосистеме Украины из-за постоянных российских атак.
"Россияне продолжают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру, нанося значительные повреждения объектам генерации и распределения электроэнергии. Мы осуществляем ремонты и работаем над наращиванием мощностей распределенной генерации, но для того, чтобы они были защищены от очередных вражеских атак, нам нужно больше средств противовоздушной обороны", - подчеркнул министр.
Галущенко проинформировал также о потребностях в энергетическом оборудовании, в частности газовых турбинах и газопоршневых установках, которые позволят увеличить генерирующие мощности на местах.
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Кроме того, стороны обсудили привлечение экспертной и технической поддержки американских специалистов в вопросе наращивания мощностей распределенной генерации.
Отдельно обсуждались сотрудничество в атомной отрасли и ситуация на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Герман Галущенко акцентировал, что атомная генерация является базовой для Украины и будет играть ведущую роль во время следующего отопительного сезона, а также в будущем. Акцентировались вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также на развитии мощностей атомной энергетики в Украине, в частности строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Стороны также обсудили шаги, предпринимаемые государством-террористом с целью противодействия реализации соответствующих проектов.