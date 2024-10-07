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Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті

Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті

Київ • УНН

 • 18799 перегляди

У дорожньо-транспортній пригоді на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Співак був відомий своїми гастролями за кордоном та організацією дитячого конкурсу-фестивалю "Захід-ХХІ століття".

На Закарпатті дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.

"Трагедія трапилася у Закарпатській області. Наш земляк загинув раптово, за життя дружини і досі борються медики", - повідомила Онищук.

Деталі

Богдан Сташків народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури. З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню.

На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури. А ще - благодійницькою діяльністю.

"Висловлюю щирі співчуття родині Богдана Сташківа та всім, хто любив і цінував його творчість. Нехай його пісні завжди живуть у наших серцях", - резюмувала Онищук.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКультура
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
kanadaКанада
yevropaЄвропа
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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