Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті
Київ • УНН
У дорожньо-транспортній пригоді на Закарпатті загинув народний артист України Богдан Сташків. Співак був відомий своїми гастролями за кордоном та організацією дитячого конкурсу-фестивалю "Захід-ХХІ століття".
На Закарпатті дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає УНН.
"Трагедія трапилася у Закарпатській області. Наш земляк загинув раптово, за життя дружини і досі борються медики", - повідомила Онищук.
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Богдан Сташків народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисмениці, де очолював відділ культури. З великим успіхом артист гастролював у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню.
На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс-фестиваль "Захід-ХХІ століття", активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури. А ще - благодійницькою діяльністю.
"Висловлюю щирі співчуття родині Богдана Сташківа та всім, хто любив і цінував його творчість. Нехай його пісні завжди живуть у наших серцях", - резюмувала Онищук.