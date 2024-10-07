Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП на Закарпатье
Киев • УНН
В дорожно-транспортном происшествии на Закарпатье погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Певец был известен своими гастролями за рубежом и организацией детского конкурса-фестиваля "Запад-ХХI века".
На Закарпатье в дорожно-транспортном происшествии погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает УНН.
«Трагедия случилась в Закарпатской области. Наш земляк погиб внезапно, за жизнь жены до сих пор борются медики», - сообщила Онищук.
Детали
Богдан Сташкив родился на Рогатинщине. Долгое время работал в Тысменице, где возглавлял отдел культуры. С большим успехом артист гастролировал в странах Европы, Канаде, Соединенных Штатах Америки, популяризируя украинскую песню.
В начале 2000-х певец основал детский конкурс-фестиваль «Запад-ХХI века», активно занимался научной работой в области искусства и культуры. А еще - благотворительной деятельностью.
«Выражаю искренние соболезнования семье Богдана Сташкива и всем, кто любил и ценил его творчество. Пусть его песни всегда живут в наших сердцах», - резюмировала Онищук.