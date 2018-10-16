Нардепи Савка та Гулак заявили про своє входження до парламентських фракцій

"Перше оголошення від народного депутата Івана Савки. Заява - відповідно до статті 13 Закону України про статус народного депутата та статті 60 Регламенту ВР повідомляю про своє входження до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт"… Також заява від пана Гулака - повідомляю про своє входження до складу депутатської фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" у ВР VIII скликання", - повідомив А.Парубій.



Крім того, спікер повідомив, що від І.Савки надійшла заява про вступ до парламентської коаліції.



Нагадаємо, у парламенті склали присягу два народних депутати України, замість двох парламентарів, які були обрані до складу Центральної виборчої комісії. Так, присягу склали Іван Савка (фракція НФ) та Олександр Гулак (фракція Радикальної Партії).