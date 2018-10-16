Нардепы Савка и Гулак заявили о своем вхождении в парламентские фракции

"Первое объявление от народного депутата Ивана Савки. Заявление - в соответствии со статьей 13 Закона Украины о статусе народного депутата и статьи 60 Регламента ВР сообщаю о своем вхождении в депутатскую фракцию политической партии "Народный фронт"... Также заявление господина Гулака - сообщаю о своем вхождении в состав депутатской фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" в ВР VIII созыва ", - сообщил Парубий.



Кроме того, спикер сообщил, что от И.Савки поступило заявление о вступлении в парламентскую коалицию.



Напомним, в парламенте приняли присягу два народных депутата Украины, вместо двух парламентариев, избранных в состав Центральной избирательной комиссии. Так, присягу приняли Иван Савка (фракция НФ) и Александр Гулак (фракция Радикальной Партии).