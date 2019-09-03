Нардепи погодились працювати сьогодні після 18 години
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Народні депутати погодились працювати сьогодні після 18:00. Відповідне рішення підтримали 317 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
“За 317. Рішення прийняте”, — заявив Разумков.
Попередньо народні депутати підтримали раніше сформований порядок денний сьогоднішнього засідання.
Нагадаємо, згідно з порядком денним засідання парламенту, протягом сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради 9-го скликання народні депутати України планують розглянути призначення та звільнення з посад директора НАБУ та ДБР.