Нардеп Вельможний із сином повторно здали тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Нардеп з депутатської групи "Довіра" Сергій Вельможний, якого разом із сином госпіталізували із підозрою на коронавірус, повторно сдали тест. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Зараз перебуваю в інфекційному відділені Олександрівської лікарні. Сьогодні ми з сином пройшли обстеження і здали тест на коронавірус, чекаємо результатів. Висока температура все ще тримається. Окрема подякам лікарям, які прибули вчора на мій виклик - вони зпрацювали професійно, згідно з інструкцією. Бережить себе та близьких", - написав нардеп.
Раніше народний депутат Сергій Вельможний повідомив, що перший тест на коронавірус показав негативний результат.
Нагадаємо, народний депутат Сергій Шахов, інфікований коронавірусом, заявив, що у ще одного депутата Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус.