Нардепа Дубінського судитимуть за держзраду
Київ • УНН
Обвинувальний акт щодо 5 учасників злочинної організації, включаючи нардепа Дубінського, направлено до суду.
До суду направлено обвинувальний акт щодо пʼяти учасників злочинної організації, яких підозрюють у державній зраді. Серед підозрюваних - нардеп Олександр Дубінський. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.
Попри те, що Офіс Генпрокурора не називає прізвище осіб, з відкритих джерел зрозуміло, що йдеться, зокрема, про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно пʼяти учасників злочинної організації – народного депутата України, народного депутата України III-IX скликань, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу зс рф
Повідомляється, що їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також вчинення державної зради (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 КК України).
Розслідуванням встановлено, що у 2016 році головним управлінням генштабу зс рф створено злочинну організацію. До неї у подальшому увійшли двоє народних депутатів України, колишній працівник Генеральної прокуратури України та інші особи. Члени злочинної організації займалися розхитуванням суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитацією держави Україна на міжнародній арені, повідомили у прокуратурі.
Нардепу Дубінському оголосили підозру09.08.23, 11:59 • 254719 переглядiв
"Агентурна мережа під керівництвом двох співробітників ворожої спецслужби діяла на території України до 2022 року. Будучи її учасником, діючий народний обранець здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь держави-агресора. Він брав участь у публічних заходах та поширював російські наративи, у тому числі про вище політичне керівництво України", - інформує ОГП.
Зазначається, що у листопаді 2019 року народні депутати організували спільну пресконференцію, на якій розповсюдили інформацію про міжнародну корупцію посадових осіб США. Таким чином, як вказано, вони намагалися погіршити відносини між Україною та її стратегічним партнером.
У 2020 році експрокурор, за даними ОГП, провів 4 спільних із колишнім народним депутатом пресконференції. На них вони публічно "обґрунтовували" фейки на користь кремля, а також фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США.
Наразі народний депутат знаходиться під вартою. Екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення рф втекли за кордон, де переховуються від правосуддя, зазначили в Офісі Генпрокурора.
Доповнення
У вересні 2024 року ДБР завершило розслідування справи Дубінського щодо держзради.