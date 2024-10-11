Нардепа Дубинского будут судить за госизмену

В суд направлен обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации, которых подозревают в государственной измене. Среди подозреваемых - нардеп Александр Дубинский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Несмотря на то, что Офис Генпрокурора не называет фамилию лиц, из открытых источников понятно, что речь идет, в частности, об Александре Дубинском (позывной "Буратино"), Андрее Деркаче и экс-прокуроре Константине Кулике.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении пяти участников преступной организации - народного депутата Украины, народного депутата Украины III-IX созывов, экс-прокурора и двух руководителей главного управления генштаба ВС РФ - говорится в сообщении.

Сообщается, что им инкриминируется создание преступной организации и участие в ней, а также совершение государственной измены (ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Расследованием установлено, что в 2016 году главным управлением генштаба вс рф создана преступная организация. В нее в дальнейшем вошли двое народных депутатов Украины, бывший работник Генеральной прокуратуры Украины и другие лица. Члены преступной организации занимались расшатыванием общественно-политической ситуации в Украине и дискредитацией государства Украина на международной арене, сообщили в прокуратуре.

Нардепу Дубинскому объявили подозрение

"Агентурная сеть под руководством двух сотрудников вражеской спецслужбы действовала на территории Украины до 2022 года. Будучи ее участником, действующий народный избранник осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу государства-агрессора. Он участвовал в публичных мероприятиях и распространял российские нарративы, в том числе о высшем политическом руководстве Украины", - информирует ОГП.

Отмечается, что в ноябре 2019 года народные депутаты организовали совместную пресс-конференцию, на которой распространили информацию о международной коррупции должностных лиц США. Таким образом, как указано, они пытались ухудшить отношения между Украиной и ее стратегическим партнером.

В 2020 году экс-прокурор, по данным ОГП, провел 4 совместных с бывшим народным депутатом пресс-конференции. На них они публично "обосновывали" фейки в пользу кремля, а также фейк о якобы вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США.

Сейчас народный депутат находится под стражей. Экс-нардеп и бывший прокурор накануне полномасштабного вторжения рф сбежали за границу, где скрываются от правосудия, отметили в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

В сентябре 2024 года ГБР завершило расследование дела Дубинского о госизмене.