Нардеп Вельможний, у якого підозрювали коронавірус, повідомив про негативний результат тесту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Народний депутат Сергій Вельможний повідомив, що тест на коронавірус показав негативний результат. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сергія Вельможного у Facebook.
Він підтвердив, що 21 березня з симптомами, схожими на вірус COVID-19, його госпіталізували разом із сином.
"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно", написав депутат.
Зараз він з сином перебуває в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де проходять подальші обстеження.
Нагадаємо, народний депутат Сергій Шахов, інфікований коронавірусом, заявив, що у ще одного депутата Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус.