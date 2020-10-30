Наразі безвіз з ЄС захищений – Кулеба

“Станом на зараз безвіз захищений, але якщо не буде знайдено системне рішення тієї проблеми яку створив Конституційний суд своїм рішенням, то повірте мені постраждає не лише безвіз. Ми втратимо підтримку країн з якими у нас найбільша торгівля, які найбільше підтримують українські реформи, які найбільше підтримують нас у боротьбі з Російською агресією. Саме тому ми вчора ухвалили тимчасові рішення для того, щоб врятувати ситуацію”, — сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Кулеба заявив, що після рішень Ради національної безпеки і оборони питання тимчасового припинення безвізу зняте з порядку денного.

Нагадаємо, як заявив Кулеба раніше, рішеннями Ради нацбезпеки і оборони, а також Кабінету міністрів, українська влада “витиснула максимум з наразі можливого” щодо рішення Конституційного суду.

Як повідомляв УНН раніше, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.