Сейчас безвиз с ЕС защищен - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. По состоянию на сейчас безвиз с ЕС защищен. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.
“По состоянию на сейчас безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение той проблемы которую создал Конституционный суд своим решением, то поверьте мне пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку стран с которыми у нас самая большая торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с Российской агрессией. Именно поэтому мы вчера приняли временные решения для того, чтобы спасти ситуацию”, — сказал Кулеба.
Как сообщалось, Кулеба заявил, что после решений Совета национальной безопасности и обороны вопрос временного прекращения безвиза снят с повестки дня.
Напомним, как заявил Кулеба ранее, решениями Совета нацбезопасности и обороны, а также Кабинета министров, украинская власть “вытеснила максимум из пока возможного” относительно решения Конституционного суда.
Как сообщал УНН ранее, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.