Напружений ранок в Ізраїлі: по центральній частині країни було випущено ракету класу "земля-земля"
Київ • УНН
Ракета класу "земля-земля", випущена з Ємену, впала на відкритій місцевості в центральному Ізраїлі. Сирени повітряної тривоги пролунали по всій країні, активовано ракети-перехоплювачі, жертв і руйнувань немає.
Ракета, випущена з Ємену, впала на відкритій місцевості, викликавши попереджувальні сирени по всій країні. Пише УНН із посиланням Rai News.
У неділю з території Ємену по центральній частині Ізраїлю було випущено ракету класу "земля-земля". У розпал інциденту було активовано ракети-перехоплювачі. Ракета влучила в безлюдну місцевість та, як повідомили ізраїльські військові, - не спричинила жодних пошкоджень.
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Сирени повітряної тривоги пролунали в Тель-Авіві і по всьому центральному Ізраїлю за кілька хвилин до падіння ракети близько 6:35 ранку за місцевим часом (03:35 за Гринвічем), що змусило жителів побігти в укриття.
Армія оборони та ВПС Ізраїлю розпочали розслідування щодо атаки балістичними ракетами хуситів цього ранку та чому ракету не було перехоплено, незважаючи на кілька ракет-перехоплювачів.
Крім того, ізраїльські ЗМІ повідомляють, що запущений з Лівану дрон вибухнув у місті Метула на північному кордоні. Ніхто не постраждав, але за попередньою інформацією, є матеріальні збитки.
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