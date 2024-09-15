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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Напряженный ранок в Израиле: по центральной части страны была выпущена ракета класса «земля-земля»

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15 сентября 2024, 07:51  •  2674 просмотра

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Ракета класса «земля-земля», выпущенная из Йемена, упала на открытой местности в центральном Израиле. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране, активированы ракеты-перехватчики, жертв и разрушений нет.

Ракета, выпущенная из Йемена, упала на открытой местности, вызвав предупредительные сирены по всей стране. Пишет УНН со ссылкой Rai News.

В воскресенье с территории Йемена по центральной части Израиля была выпущена ракета класса «земля-земля». В разгар инцидента были активированы ракеты-перехватчики. Ракета попала в безлюдную местность и, как сообщили израильские военные, - не вызвала никаких повреждений.

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 Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю за несколько минут до падения ракеты около 6:35 утра по местному времени (03:35 по Гринвичу), что заставило жителей побежать в укрытие.

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Армия обороны и ВВС Израиля начали расследование по атаке баллистическими ракетами хуситов этим утром и почему ракета не была перехвачена, несмотря на несколько ракет-перехватчиков. 

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что запущенный из Ливана дрон взорвался в городе Метула на северной границе. Никто не пострадал, но по предварительной информации, есть материальный ущерб.

"Хезболла" атакувала північ Ізраїлю у відповідь на удар по Лівану8 сентября 2024, 01:58 • 101124 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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