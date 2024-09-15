Напряженный ранок в Израиле: по центральной части страны была выпущена ракета класса «земля-земля»

Ракета, выпущенная из Йемена, упала на открытой местности, вызвав предупредительные сирены по всей стране. Пишет УНН со ссылкой Rai News.

В воскресенье с территории Йемена по центральной части Израиля была выпущена ракета класса «земля-земля». В разгар инцидента были активированы ракеты-перехватчики. Ракета попала в безлюдную местность и, как сообщили израильские военные, - не вызвала никаких повреждений.

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю за несколько минут до падения ракеты около 6:35 утра по местному времени (03:35 по Гринвичу), что заставило жителей побежать в укрытие.

Армия обороны и ВВС Израиля начали расследование по атаке баллистическими ракетами хуситов этим утром и почему ракета не была перехвачена, несмотря на несколько ракет-перехватчиков.

Кроме того, израильские СМИ сообщают, что запущенный из Ливана дрон взорвался в городе Метула на северной границе. Никто не пострадал, но по предварительной информации, есть материальный ущерб.

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