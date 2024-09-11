В результате удара ЦАХАЛ по гуманитарной зоне в Газе погибли по меньшей мере 19 человек

По данным палестинских источников, по меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского удара по гуманитарной зоне в секторе Газа. Израильские военные заявили, что атаковали «ряд высокопоставленных террористов ХАМАС», передает BBC News и сообщает УНН.

Израильская армия совершила атаку по гуманитарной зоне на юге Газы. В результате ночного израильского удара, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает министерство здравоохранения, которым руководит ХАМАС.

Указывается, что удар уничтожил район на юго-западе от Хан-Юниса, - на этой территории располагались палатки для перемещенных палестинцев. После атаки остались огромные воронки на песке, передает ВВС.

Бомбардировка была невероятно интенсивной. Людей подбрасывало в воздух. Вы не можете себе представить опустошение - рассказал британской службе новостей один из переселенцев.

В ЦАХАЛ заявили, что их авиация атаковала «ряд высокопоставленных террористов ХАМАС», действовавших в указанном районе.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что израильские военные задержали конвой ООН в северной части Сектора Газа из-за подозрения в присутствии «подозреваемых палестинцев». Военные намерены допросить подозреваемых, инцидент еще не завершен.