В результате удара ЦАХАЛ по гуманитарной зоне в Газе погибли по меньшей мере 19 человек
Киев • УНН
В результате израильского удара по гуманитарной зоне в секторе Газа погибли по меньшей мере 19 человек. ЦАХАЛ заявил, что атаковал «высокопоставленных террористов ХАМАС» в этом районе.
По данным палестинских источников, по меньшей мере 19 человек погибли в результате израильского удара по гуманитарной зоне в секторе Газа. Израильские военные заявили, что атаковали «ряд высокопоставленных террористов ХАМАС», передает BBC News и сообщает УНН.
Израильская армия совершила атаку по гуманитарной зоне на юге Газы. В результате ночного израильского удара, погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает министерство здравоохранения, которым руководит ХАМАС.
Указывается, что удар уничтожил район на юго-западе от Хан-Юниса, - на этой территории располагались палатки для перемещенных палестинцев. После атаки остались огромные воронки на песке, передает ВВС.
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В ЦАХАЛ заявили, что их авиация атаковала «ряд высокопоставленных террористов ХАМАС», действовавших в указанном районе.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что израильские военные задержали конвой ООН в северной части Сектора Газа из-за подозрения в присутствии «подозреваемых палестинцев». Военные намерены допросить подозреваемых, инцидент еще не завершен.