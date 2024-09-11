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Внаслідок удару ЦАХАЛ по гуманітарній зоні у Газі загинули щонайменше 19 людей

Внаслідок удару ЦАХАЛ по гуманітарній зоні у Газі загинули щонайменше 19 людей

Київ • УНН

 • 14077 перегляди

Внаслідок ізраїльського удару по гуманітарній зоні в секторі Гази загинули щонайменше 19 людей. ЦАХАЛ заявив, що атакував "високопоставлених терористів ХАМАС" у цьому районі.

За даними палестинських джерел, щонайменше 19 людей загинули внаслідок ізраїльського удару по гуманітарній зоні в секторі Гази. Ізраїльські військові заявили, що атакували "низку високопоставлених терористів ХАМАС", передає BBC News та повідомляє УНН.

Ізраїльська армія здійснила атаку по гуманітарній зоні на півдні Гази.  В результаті нічного ізраїльського удару, загинули щонайменше 19 людей, повідомляє міністерство охорони здоров'я, яким керує ХАМАС.

Вказується, що удар знищив район на південному заході від Хан-Юніса, - на цій території розташовувалися намети для переміщених палестинців. Після атаки залишились величезні воронки на піску, передає ВВС.

Бомбардування було неймовірно інтенсивним. Людей підкидало в повітря. Ви не можете собі уявити спустошення

- розповів британській службі новин один з переселенців.

У ЦАХАЛ заявили, що їхня авіація атакувала "низку високопоставлених терористів ХАМАС", що діяли у зазначеному районі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ізраїльські військові затримали конвой ООН у північній частині Сектора Гази через підозру в присутності "підозрюваних палестинців". Військові мають намір допитати підозрюваних, інцидент ще не завершено.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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