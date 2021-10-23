Напад на будинок Жовкви: прокуратура проситиме арешту для затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Київська міська прокуратура клопотатиме про застосування тримання під вартою для обох підозрюваних у справі про напад на будинок заступника керівника ОП Ігоря Жовкви. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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“Прокурор проситиме застосувати щодо обох (підозрюваних — ред.) тримання під вартою”, — повідомила Максимець.
Деталі
З її слів, відповідні клопотання були погоджені і у найближчий час будуть скеровані до Дарницького районного суду.
Контекст
22 жовтня стало відомо, що у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви кинули пляшку з легкозаймистою сумішшю.
Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання.
Після інциденту в Офісі Президента висловили сподівання, що замовників нападу на будинок Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви.
Київська прокуратура сьогодні повідомила, що у зазначеній справі підозру отримало двоє осіб.