Напад на будинок Жовкви: прокуратура проситиме арешту для затриманих

Цитата

“Прокурор проситиме застосувати щодо обох (підозрюваних — ред.) тримання під вартою”, — повідомила Максимець.

Деталі

З її слів, відповідні клопотання були погоджені і у найближчий час будуть скеровані до Дарницького районного суду.

Контекст

22 жовтня стало відомо, що у двір будинка заступника керівника Офісу Президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції, Ігоря Жовкви кинули пляшку з легкозаймистою сумішшю.

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання.

Після інциденту в Офісі Президента висловили сподівання, що замовників нападу на будинок Жовкви знайдуть і притягнуть до відповідальності, як і встановлять їх мотиви.

Київська прокуратура сьогодні повідомила, що у зазначеній справі підозру отримало двоє осіб.