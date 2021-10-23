Нападение на дом Жовквы: прокуратура будет просить ареста для задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Киевская городская прокуратура будет ходатайствовать о применении содержания под стражей для обоих подозреваемых по делу о нападении на дом заместителя руководителя ОП Игоря Жовквы. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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"Прокурор будет просить применить по обоим (подозреваемым - ред.) содержание под стражей", - сообщила Максимец.
Детали
По ее словам, соответствующие ходатайства были согласованы и в ближайшее время будут направлены в Дарницкий районный суд.
Контекст
22 октября стало известно, что во двор дома заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции, Игоря Жовквы бросили бутылку с легковоспламеняющейся смесью.
Злоумышленником оказался 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания.
После инцидента в Офисе Президента выразили надежду, что заказчиков нападения на дом Жовквы найдут и привлекут к ответственности, как и установят их мотивы.
Киевская прокуратура сегодня сообщила, что по данному делу подозрение получило два человека.