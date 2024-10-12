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Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині двоє чоловіків постраждали від вибуху

Київ • УНН

 • 18528 перегляди

У Дергачах Харківської області двоє чоловіків отримали осколкові поранення, намагаючись розібрати вибухонебезпечний предмет. ДСНС закликає громадян бути обережними та не чіпати підозрілі предмети.

Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині двоє чоловіків постраждали від вибуху

Сьогодні, 12 жовтня, у місті Дергачі Харківської області двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Вони намагались самостійно розібрати боєприпас. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.

12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас. Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні

- йдеться у повідомленні ДСНС.

В ДСНС закликали громадян бути обережними. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:

- самостійно вилучати знахідку з землі;

- брати вибухонебезпечні предмети в руки;

- наносити по ньому удари;

- робити спроби розібрати ВНП;

- переносити або переміщати з місця на місце.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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