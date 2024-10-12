Намагались розібрати боєприпас: на Харківщині двоє чоловіків постраждали від вибуху
Київ • УНН
У Дергачах Харківської області двоє чоловіків отримали осколкові поранення, намагаючись розібрати вибухонебезпечний предмет. ДСНС закликає громадян бути обережними та не чіпати підозрілі предмети.
Сьогодні, 12 жовтня, у місті Дергачі Харківської області двоє чоловіків постраждали внаслідок підриву вибухонебезпечного предмета. Вони намагались самостійно розібрати боєприпас. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
12 жовтня на території приватного домоволодіння у м. Дергачі Харківського району стався підрив ВНП. Внаслідок вибуху отримали осколкові поранення двоє чоловіків, які намагались розібрати боєприпас. Бригадою екстреної медичної допомоги їх було госпіталізовано до обласної лікарні
В ДСНС закликали громадян бути обережними. При виявленні будь-яких вибухонебезпечних предметів забороняється:
- самостійно вилучати знахідку з землі;
- брати вибухонебезпечні предмети в руки;
- наносити по ньому удари;
- робити спроби розібрати ВНП;
- переносити або переміщати з місця на місце.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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