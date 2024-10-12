Пытались разобрать боеприпас: на Харьковщине двое мужчин пострадали от взрыва
Киев • УНН
В Дергачах Харьковской области двое мужчин получили осколочные ранения, пытаясь разобрать взрывоопасный предмет. ГСЧС призывает граждан быть осторожными и не трогать подозрительные предметы.
Сегодня, 12 октября, в городе Дергачи Харьковской области двое мужчин пострадали в результате подрыва взрывоопасного предмета. Они пытались самостоятельно разобрать боеприпас. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
12 октября на территории частного домовладения в г. Дергачи Харьковского района произошел подрыв ВОП. В результате взрыва получили осколочные ранения двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в областную больницу
В ГСЧС призвали граждан быть осторожными. При обнаружении любых взрывоопасных предметов запрещается:
- самостоятельно изымать находку из земли;
- брать взрывоопасные предметы в руки;
- наносить по нему удары;
- делать попытки разобрать ВНП;
- переносить или перемещать с места на место.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить о находке в ГСЧС или Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».
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