Намагались незаконно перетнути кордон: ще 17 чоловіків затримали біля Угорщини
Київ • УНН
17 українських чоловіків були затримані поблизу угорського кордону за спробу нелегального перетину кордону, заплативши за невдалу спробу від $3,000 до $12,000 кожен.
Українські прикордонники зупинили мікроавтобус із 17 чоловіками, які намагались незаконно виїхати в Угорщину. За такий невдалий "пригодницький тур" чоловіки заплатили по від 3 до 12 тисяч доларів. Про це у неділю повідомили в Держприкордонслужбі України, передає УНН.
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Як повідомили в ДПСУ, за 200 метрів до кордону прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебували 17 чоловіків з різних областей України. Виявилося, що пасажири намагалися незаконно виїхати за кордон, сплативши за "подорож" від 3 до 12 тисяч доларів.
Для складання адмінпротоколів затриманих доставили до прикордонного підрозділу, встановлюється коло усіх причетних.
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